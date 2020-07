Ciclismo: quarto Gran premio Sogepu a Città di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Oltre 650 corridori e circa 4.000 persone in totale sono attesi a Città di Castello in occasione dei Campionati italiani crono multicategorie di ciclismo che si disputeranno sabato 1 agosto nell'ambito della quarta edizione del Gran Premio Sogepu.

Gli atleti si sfideranno per la vittoria del Campionato italiano Under 23 maschile e dei Campionati italiani Allievi (maschili e femminili), dei Campionati umbri Juniores ed Esordienti (maschili e femminili). Lungo percorsi che, oltre a Città di Castello, interesseranno anche le strade di San Giustino e Citerna. "Città di Castello ospiterà una manifestazione di altissimo livello grazie a un grande lavoro di squadra , con cui dimostra una volta di più di essere una realtà vicina allo sport e al ciclismo in particolare", ha detto la vice presidente vicaria della Federazione ciclistica italiana Daniela Isetti nella conferenza stampa di presentazione dell'evento. Tutte le gare - spiega una nota del Comune - si svolgeranno nel rispetto delle Linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche definite dalla Federazione ciclistica italiana per la gestione dell'emergenza da Covid-19. Oltre alla individuazione di aree differenziate per atleti e addetti ai lavori, le normative prevedono che il pubblico possa seguire le gare unicamente lungo il tracciato, ma non nella zona della partenza e dell'arrivo (ANSA).