Umbria Jazz: Assemblea Umbria, rafforzare la Fondazione

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - L'Aula di Palazzo Cesaroni, con 11 voti favorevoli (Lega, FdI, FI), 7 contrari (Pd, M5S, Patto civico) e un astenuto (Vincenzo Bianconi-misto) si è espressa positivamente su una mozione dei consiglieri della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni che impegna la Giunta regionale ad "intraprendere un percorso virtuoso per rafforzare e valorizzare la Fondazione Umbria Jazz, che consenta di far fronte alle difficoltà economiche ereditate dalla gestione intercorsa nella precedente legislatura".

L'atto è stato approvato con l'integrazione di un emendamento bipartisan approvato dall'Aula con 18 voti favorevoli e un astenuto (Andrea Fora-Patto civico) che mira ad "intraprendere un percorso con la direzione artistica volto a sostenere performance itineranti e diffuse sul territorio regionale, in sinergia con i Comuni, con l'obiettivo di moltiplicare, in tutta l'Umbria ricadute positive in termini di filiera turistica, agroalimentare, artigianale, dei servizi, dei pubblici esercizi e del commercio in generale. dotazione". (ANSA).