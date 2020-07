Tre nuovi positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Tre nuovi contagi al coronavirus si registrano in Umbria secondo i dati pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al 21 luglio.Si registra anche un guarito in più: gli attualmente positivi salgono quindi a 19, mentre complessivamente i guariti salgono a 1.360. Sono 1.459 complessivamente i contagi registrati in Umbria dal'inizio dell'emergenza sanitaria. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 1.118 (113.086 quelli complessivamente eseguiti). I ricoverati restano sei, nessuno dei quali in terapia intensiva.

