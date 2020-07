Scherma: stagione chiusa per covid, Cdm fioretto a Foconi

(ANSA) - TERNI, 21 LUG - Terza Coppa del mondo consecutiva di fioretto maschile per il ternano Alessio Foconi.

L'ufficializzazione del tris mondiale per lo schermidore azzurro è giunta al Circolo Scherma Terni direttamente dalla Federazione internazionale, che ha deciso la conclusione della stagione definendo classifiche stagionali per singola specialità. Foconi è l'unico azzurro a chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale con un bottino di 210 punti in quella di fioretto maschile. "E' stata un'annata sicuramente strana, ma Alessio è riuscito a portare a casa il titolo risultando l'unico italiano primo nel ranking mondiale" è il commento del presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi. Meglio di Foconi nella storia della Coppa del mondo c'è solo l'ucraino Sergej Golubitskyi che tra il 1992 e il 1999 ne ha vinte quattro.

"Alessio si sta allenando, ha ritrovato forza, equilibrio e serenità - aggiunge Tiberi - e sta già pensando alle Olimpiadi del prossimo anno. Il Circolo ha ormai ripreso l'attività agonistica e per il nostro campione organizziamo sedute specifiche di allenamento seguendo tutti i protocolli".

L'azzurro, in forza all'Aeronautica Militare, mettendo in bacheca la terza Coppa del mondo di specialità consecutiva, eguaglia l'altro italiano e compagno di Nazionale, Andrea Cassarà.

A proposito di ripresa delle attività agonistiche post-Covid, Tiberi annuncia che "la Fis si è impegnata in modo ufficioso a riportare le prime competizioni che saranno di carattere zonale a Terni". "Perché l'Umbria è un posto sicuro - conclude -, perché la nostra società ha dimostrato di essere seria e organizzata e perché le strutture ampie e confortevoli garantiscono tutte le misure di sicurezza". (ANSA).