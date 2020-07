Tiro a volo: da domani Open Italia all'Umbriaverde

(ANSA) - MASSA MARTANA, 20 LUG - La stagione agonistica internazionale del Tiro a Volo riparte dal Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (Perugia) che da domani al 30 luglio vedrà impegnati sulle sue pedane, per l'Italian Open 2020, oltre 250 tiratori provenienti da nove paesi.

L'evento, che ha subito una riprogrammazione a causa dell'emergenza sanitaria globale, unisce gare entrate di diritto tra le 'grandi classiche' del calendario agonistico mondiale: la Green Cup, arrivata alla decima edizione, e la sesta Emir Cup, nata dalla collaborazione tra l'impianto umbro e l'ambasciata del Kuwait in Italia per celebrare la vicinanza tra il Paese del Golfo Persico e la Fitav, e intitolata all'Emiro Sheik Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Tante le stelle delle specialità olimpiche di Trap e Skeet che sfileranno in pedana nei prossimi giorni. Fra loro, ci saranno Jessica Rossi, oro a Londra 2012, Diana Bacosi, oro a Rio 2016 e che ieri ha vinto il Gp Fitav a Capua, Chiara Cainero, oro a Pechino 2008 e argento a Rio 2016, e la slovacca Danka Bartekova medaglia di bronzo a Londra 2012 e membro del Cio. Anche al maschile ci saranno big di primissimo calibro come l'olimpionico di Rio 2016 Gabriele Rossetti, il quattro volte medagliato olimpico e quattro volte campione del mondo Giovani Pellielo, l'argento di Londra 2012 Massimo Fabbrizi e l'attuale numero uno del ranking mondiale Mauro De Filippis.

Grandissima attenzione è stata riservata alle norme di sicurezza per limitare il rischio di contagio da Covid-19 e tutti i tiratori dovranno rispettare norme severissime per l'accesso alla struttura. Da domani, quindi, sarà gara per la Green Cup e si comicnerà con il Mixed Team sia di Skeet che di Trap. In pedana 29 coppie miste, 18 per il Trap e 11 per lo Skeet. (ANSA).