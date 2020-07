Rapina in villa a Deruta, legati e malmenati

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagna di Todi e quelli del reparto operativo di Perugia. su una violenta rapina in villa avvenuta a Deruta ed in seguito alla quale moglie e marito di circa 60-70 anni sono stati ricoverati all'ospedale con lesioni al viso.

Ferite meno gravi per la figlia trentenne che è stata curata al pronto soccorso e subito dimessa.

La rapina - di cui parlano oggi i giornali locali e che è stata confermata all'ANSA dai carabinieri - è avvenuta sabato sera in una villa del centro abitato di proprietà di un imprenditore. I malviventi erano in tre, armati con una pistola e un coltello. Sono entrati probabilmente da una porta-finestra ed hanno minacciato i presenti. I due coniugi sono stati legati a un sedia e malmenati. I rapinatori, prima di fuggire, si sono impossessati di gioielli e preziosi contenuti nella cassaforte.

(ANSA).