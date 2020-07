Esercito: riprende attività Centro di selezione Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - "E' con estrema soddisfazione e grande entusiasmo che annuncio e confermo la ripresa dell'attività del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, a partire dal prossimo lunedì 27 luglio". Lo afferma in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"La notizia - spiega - mi è stata ufficialmente comunicata direttamente dal generale di brigata Daniele Tarantino, che ringrazio a mio nome, dell'amministrazione comunale e dell'intera città".

"In questa prima fase - continua - i concorsi sono in calendario dal 28 al 31 luglio per poi riprendere ad agosto sino ad ottobre, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le 'normative Covid'. Considerando che le prove saranno impostate in più turni, proprio in ragione delle nuove regole, la permanenza e quindi il soggiorno dei partecipanti sarà mediamente più lungo".

"La ripartenza dell'attività della caserma Gonzaga - commenta Zuccarini - è fondamentale per il nostro territorio, si riaccende uno dei motori più importanti di Foligno: è un deciso passo avanti per il ritorno alla normalità". (ANSA).