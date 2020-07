Celebrati a Perugia i 50 anni della Regione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Come momento di ricordo, rispettando il lavoro dei predecessori, ma anche opportunità di una riflessione per rivolgere lo sguardo al futuro: così è stata presentata l'iniziativa '1970 - 2020: 50 anni della Regione Umbria' per l'anniversario del primo insediamento del Consiglio regionale del 20 luglio 1970. Nello stesso giorno e luogo dove si è svolto 50 anni fa, la Sala dei Notari di Perugia, è stato quindi ricordato con la presentazione anche dell'Archivio storico dell'Istituzione.

"C'è bisogno di una progettualità nuova e di andare avanti con spirito di collaborazione e tra altri 50 anni qualcuno dirà se siamo stati all'altezza del compito" ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Anche per il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, questa giornata "non è una celebrazione rituale ma un momento di riconciliazione per rileggere la storia della nostra società e per guardare al futuro".

All'iniziativa, dopo i saluti del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, sono intervenuti anche le vice presidenti dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni e Simona Meloni, il consigliere della prima Legislatura, Francesco Innamorati, e Giovanna Giubbini, Soprintendente archivistica dell'Umbria. A moderare è stato il Commissario straordinario dell'Isuc (Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) Valter Biscotti. (ANSA).