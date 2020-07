Ambiente: Narni Comune 'plastic free'

(ANSA) - NARNI (TERNI), 20 LUG - Punta a ridurre o eliminare l'utilizzo della plastica usa e getta per tutelare l'ambiente ed evitare gli sprechi il programma Plastic free, promosso dal Comune di Narni e finanziato da Auri. All'interno di palazzo del Podestà, sede dell'amministrazione comunale, è installato un distributore di acqua alla spina a disposizione dei dipendenti e dei cittadini che si recano negli uffici comunali. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione, sempre a tutti i dipendenti, delle borracce in metallo. "In questo modo - spiega l'assessore comunale all'Ambiente, Alfonso Morelli - incentiveremo ulteriormente l'uso dell'acqua del distributore e contribuiremo alla riduzione dell'utilizzo della plastica". Sempre Morelli ricorda poi che quella all'interno del Comune è la sesta fontanella di acqua alla spina presente nel territorio comunale.

Le altre si trovano a Narni centro, allo scalo, a Taizzano, a San Liberato e a Montoro. (ANSA).