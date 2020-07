Tutti negativi al Covid i migranti arrivati a Gualdo Cattaneo

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Sono tutti negativi al Covid-19 i 25 migranti arrivati a Gualdo Cattaneo da Agrigento, molti dei quali ieri sera si sono allontanati dalla struttura di accoglienza dove erano sottoposti a quarantena precauzionale. Lo riferisce la prefettura di Perugia dopo una riunione, presieduta dal prefetto, Claudio Sgaraglia, con i vertici provinciali delle forze di polizia e i gestori del centro di accoglienza. Ad Agrigento i 25 tunisini erano stati tutti sottoposti al test sierologico ed erano, come detto, risultati negativi. Inoltre, nella struttura di Gualdo Cattaneo, utilizzata in precedenza per le medesime esigenze, gli stessi erano stati monitorati, "non presentando segni di malattia". Uno di loro, recatosi al pronto soccorso di Foligno per una puntura di insetto, è stato sottoposto nuovamente ad un test che ha avuto esito negativo.

Nel corso della riunione è stato deciso di intensificare le attività di controllo sul territorio, anche con l'aiuto degli operatori culturali, per individuare i migranti che si sono allontanati. (ANSA).