Squarta, bene la soluzione di Coletto per Pediatria

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - "La soluzione individuata garantirà un servizio essenziale per le famiglie, in attesa delle procedure concorsuali per giungere ad un assetto stabile e definitivo dell'organico del reparto". Così il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, commenta le misure annunciate dall'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, per garantire la piena funzionalità del reparto di Pediatria dell'ospedale di Perugia.

Marco Squarta sottolinea che "verrà bandito un concorso per portare stabilmente nella struttura di Perugia 5 medici pediatri entro la fine dell'anno e ci saranno misure straordinarie per assicurare, nell'immediato, la presenza di professionisti e personale adeguato a garantire la salute dei pazienti più piccoli, evitando che un reparto di cui l'ospedale regionale poteva farsi vanto debba trovarsi a non poter garantire una assistenza essenziale per le famiglie".

Squarta, nel rimarcare la positività degli interventi messi in atto, auspica che questo sia "un primo passo del cammino che deve portare a riqualificare il sistema complessivo dell'offerta sanitaria del Santa Maria della Misericordia, per riportarlo ad essere un punto di riferimento ed una struttura di eccellenza del panorama sanitario nazionale". (ANSA).