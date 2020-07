Sisma, lunedì 20 a Fossa summit terremoti 2009 e 2016-2017

(ANSA) - FOSSA, 18 LUG - Un punto sulla ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 e 2017 e uno scambio di esperienze e di strumenti tecnici, in particolare la piattaforma informatica alla base del lavoro sul cratere sismico abruzzese: sono gli argomenti salienti del summit che si terrà lunedì 20 luglio alle 11 nella sala polifunzionale del Comune di Fossa (L'Aquila), sede dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc). La riunione, sotto la supervisione e il coordinamento del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, vedrà la partecipazione del Commissario per il sisma 2016-2017 Giovanni Legnini e dei titolari degli uffici speciali, Raffaello Fico per l'Usrc, Salvo Provenzano per l'Usra e Vincenzo Rivera per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dai sismi del 2016 e del 2017. (ANSA).