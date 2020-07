Assemblea legislativa convocata per martedì 21

(ANSA) - PERUGIA, 18 LUG - Il presidente Marco Squarta ha convocato l'Assemblea legislativa dell'Umbria per martedì 21 luglio alle ore 10. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming su youtube e sul sito istituzionale Alumbria.it. All'ordine del giorno: Question time, atti amministrativi, proposte di risoluzione, mozioni.

Fra le interrogazioni a risposta immediata: - "Prosperius di Umbertide: quale strategia dopo il voto contrario sul bilancio da parte dei soci pubblici". Interroga il consigliere Michele Bettarelli (Pd), risponde l'assessore Luca Coletto - "Rimborsi Busitalia. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo". Interroga il consigliere Simona MelonI (Pd), risponde l'assessore Enrico Melasecche - "Programmazione Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2014-2020. Piano operativo infrastrutture, assi tematici, iter procedurale ed erogazione risorse ai Comuni". Interrogano i consiglieri Fabio Paparelli, Tommaso Bori, Simona Meloni (Pd), Thomas De Luca (M5s), risponde l'assessore Paola Agabiti - "Misure di sostegno per i nidi d'infanzia privati al fine di superare la grave crisi economica che li ha interessati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19". Interrogano i consiglieri Paola Fioroni e Stefano Pastorelli (Lega), risponde l'assessore Paola Agabiti - "Triste primato della Regione Umbria in ambito di abuso di sostanze stupefacenti con aumento di minori segnalati alle autorità giudiziarie. Incremento di risorse a favore della prevenzione primaria, secondaria e di riduzione del danno". Interroga il consigliere Thomas De Luca (M5s), risponde l'assessore Luca Coletto - "Richiesta informazioni sullo stato di erogazione delle prestazioni offerte dalla Valle Umbra Servizi Spa a fronte della situazione debitoria di alcuni Comuni serviti". Interrogano i consiglieri Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi (Pd), Thomas De Luca (M5s), Andrea Fora (Patto civico per l'Umbria) e Vincenzo Bianconi (Misto), risponde l'assessore Roberto Morroni.

Tra le mozioni: - "Impegno della Giunta regionale ad intraprendere un percorso per rafforzare e valorizzare la Fondazione Umbria Jazz". Atto di iniziativa dei consiglieri Stefano Pastorelli e Paola Fioroni (Lega). (ANSA).