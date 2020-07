Terremoto: sindaco Norcia "emozionato e soddisfatto"

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 LUG - Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, si dice "emozionato e soddisfatto" nell'apprendere che in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto "Semplificazione" che accoglie un pacchetto normativo per la ricostruzione post-sisma in cui è stata inserita, tra le altre cose, anche la norma che conferisce poteri speciali al commissario straordinario, Giovanni Legnini.

"Resta ancora del lavoro da fare - ha aggiunto - e lo stiamo facendo. Il prossimo decreto sullo scostamento di bilancio dovrà accogliere le misure economiche che permetteranno ad esempio di prolungare lo stato di emergenza, il sostegno a famiglie ed imprese, regolarizzare il personale, aumentare i compensi ai professionisti e coprire la Tari". "Il grosso così sarà fatto e salvo modeste altre situazioni, potremo finalmente disporre degli strumenti per operare in tempi accettabili", ha detto ancora. "Quando le istituzioni risolvono un problema per una comunità che soffre, a vincere non è mai una parte. A vincere, finalmente, è la gente, la nostra gente", ha osservato. (ANSA).