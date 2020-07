Mele, soddisfazione per ripresa Pantalla

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - "Prendiamo atto con soddisfazione che il programma per la ripartenza dei servizi è stato fin qui rispettato": lo ha sottolineato il sindaco di Marsciano Francesca Mele a proposito dell'ospedale della Media Valle del Tevere, a Pantalla. Che, unitamente alle prospettive di potenziamento della struttura con la definizione, in corso, del nuovo Piano sanitario regionale è stato il tema principale al centro del nuovo incontro tra i sindaci dell'area, quello di Gualdo Cattaneo e i vertici della sanità regionale e comprensoriale.

"Nei giorni scorsi è ripartita la chirurgia - ha ricordato Mele parlando sempre di Pantalla - e giovedì 16 luglio sono ripresi, come richiesto e auspicato, anche i prelievi ematici, andando a decongestionare una situazione di disagio, nell'accesso a questo fondamentale servizio, che era ormai insostenibile". (ANSA).