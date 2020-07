Dal 3 al 6 settembre 34/a edizione di Todi Festival

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Si svolgerà dal 3 al 6 settembre prossimo la 34/a edizione di Todi Festival, kermesse di teatro, musica e arti visive.

"Quest'anno - ha detto il direttore artistico Eugenio Guarducci - è stato pensato per lasciare al palato degli spettatori quel gusto fresco, genuinamente ruffiano e avvolgente tipico di un lecca lecca".

Ad aprire il Festival, il 3 settembre alle ore 21, il debutto nazionale di "Era un fantasma", testo inedito di Arianna Mattioli, messo in scena da Lorenzo Lavia che è anche uno dei protagonisti, insieme a Lodo Guenzi. Il 4 debutto nazionale di "Enrico IV-A scuola di re", con la drammaturgia di Andrea Pennacchi che ne è anche interprete, insieme a Jenni Lea Jones.

Sabato 5 ancora un debutto nazionale con "The darkest night" che vede in scena Maria Pia Calzone e Francesco Montanari. Domenica alle 18, il debutto nazionale di "L'amore indagato", reading teatrale in omaggio a Raffaele Lacapria, con Ida Di Benedetto e Marta Bifano. Si chiude domenica alle 21, in piazza del Popolo, con Max Gazzè e il suo #ScendoinPalco Tour. (ANSA).