Coronavirus: due nuovi casi registrati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Altri due casi di positività al coronavirus sono stati accertati in Umbria l'ultimo giorno, portando il totale a 1.454. Il dato si ricava dall'analisi del bollettino settimanale della Regione. Gli attualmente positivi sono passati su base giornaliera da 15 a 17. Registrato anche un ricoverato in più in ospedale, ora sei (nessuno in terapia intensiva).

Rimangono invariati i decessi, 80. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 837 nuovi tamponi, 110.114 in totale. (ANSA).