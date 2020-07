Centro Marsciano come ristorante all'aperto

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 17 LUG - Con l'iniziativa Marsciano colora l'estate, promossa dalle attività ristorative e commerciali del centro cittadino con il patrocinio del Comune, il centro storico si trasforma, nelle sere del fine settimana, in un grande ristorante all'aperto. Nel rispetto delle normative anti Covid-19, è possibile approfittare delle tante proposte enogastronomiche, fare shopping, passeggiare, ascoltare musica, incontrarsi, far giocare i più piccoli.

Marsciano - viene sottolineato dai promotori dell'iniziativa - cerca di risponde anche così alla crisi economica legata all'emergenza sanitaria. Invita quindi, cittadini e turisti, a "riscoprire e vivere, nelle un centro storico libero dalle auto, ritrovando il piacere di stare insieme per una passeggiata con la famiglia, un aperitivo, una cena tra amici".

L'iniziativa proseguirà per tutto il mese di luglio ed è in corso la programmazione anche per il mese di agosto, dove alle serate promosse dagli operatori economici del centro si uniranno anche spettacoli musicali e teatrali organizzati da associazioni. (ANSA).