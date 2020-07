Imprese: frenano chiusure, saldo positivo nel lockdown

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Da aprile a giugno 2020, secondo trimestre del 2020, trimestre interamente dominato dal lockdown, il sistema delle imprese della provincia di Perugia riesce a chiudere con un tasso di crescita positivo, + 0,31%. E questo grazie al dato delle cessazioni che registra un fortissimo contenimento, uno dei migliori mai toccati in tutti gli anni di rilevazione.

E' di 222 imprese il saldo positivo tra le nuove iscrizioni e le cessazioni.

Dai dati di Movimprese sul II trimestre 2020 si evince che sono entrate a far parte del sistema delle imprese perugino 660 nuove realtà produttive, mentre 438 ne sono uscite.

"L'emergenza Covid,, tuttavia, ha prodotto un blocco nella capacità e nella voglia di fare impresa", ha affermato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia. "Da gennaio a marzo - ha spiegato - avevamo registrato 1.036 nuove aperture, da aprile a giugno soltanto 660. La flessione è secca: tra il primo il secondo trimestre, 376 imprese in meno, - 36,2%". (ANSA).