Fondazione Uj presenta Jazz in August a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - "Che ripartenza sarebbe senza la musica": è quanto sostiene la Fondazione Umbria Jazz che organizza l'evento "Jazz in August", a Perugia dal 7 al 10 agosto, dopo l'annullamento della manifestazione principale 2020, a causa dell'emergenza coronavirus.

Jazz in August è un evento dedicato esclusivamente al jazz italiano. Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale della manifestazione, che si svolgerà in piazza IV Novembre.

Sono in programma tre spettacoli al giorno: alle ore 19, alle 21,30 e alle 23,30 sabato 8 e domenica 9, alle 19,30, 22 e mezzanotte lunedì 10. Il 7 gli spettacoli sono due, alle 21,30 e alle 23,30.

Nella piazza, recintata, vi saranno solo posti a sedere preassegnati e distanziati. Obbligatorio indossare le mascherine. I biglietti numerati si potranno prenotare solo online. Si comincia venerdì 7 alle 21,30 con Greta Panettieri quartet + ospite Max Ionata. In cartellone, fra gli altri, Stefano Bollani, Enrico Rava (Special edition septet), Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, Gino Paoli & Danilo Rea. (ANSA).