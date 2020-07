Riapre venerdì viadotto Montoro

(ANSA) - NARNI (TERNI), 15 LUG - Riaprirà al traffico venerdì il viadotto Montoro, sulla strada statale Terni-Orte, chiuso dal giugno scorso per un intervento urgente di ripristino strutturale. Ad annunciarlo è il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, dopo la comunicazione ricevuta dall'Anas. La circolazione, di auto e mezzi pesanti, riprenderà su corsia unica in entrambe le direzioni.

"Ringrazio i cittadini che hanno pazientemente accompagnato la vicenda con grande senso di responsabilità" scrive su Facebook il sindaco. "Così come plaudo - aggiunge - alla velocità con cui Anas è riuscita ad intervenire per risolvere il complesso problema. Ho, insieme al Consiglio comunale di Narni, cercato di operare per alleviare al massimo un impatto importante sulle nostre strade". (ANSA).