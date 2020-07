Commissione chiede stato emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Con voto unanime dei presenti, la seconda Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera ad una proposta di risoluzione unitaria che mira ad impegnare la Giunta regionale ad intervenire per il riconoscimento dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito i Comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli e Amelia tra l'8 e il 9 giugno.

Il documento, che verrà presentato in Aula per l'approvazione (relatore Daniele Carissimi), supera di fatto una mozione in proposito del Gruppo Lega, presentata lo scorso 25 giugno, e una interrogazione del Gruppo del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle del 15 giugno.

Nello specifico, all'Esecutivo - riferisce Palazzo Cesaroni - si chiede di intervenire oltre che per dichiarare lo stato di emergenza per i territori colpiti dai recenti eventi idrogeologici, anche per lo stanziamento dei fondi necessari alla copertura dei danni ed alla ripresa delle attività produttive ed a supporto delle istituzioni coinvolte; porre in essere tutti quegli interventi, strutturali e non strutturali, finalizzati al consolidamento dei pendii instabili ed alla difesa dalle alluvioni, quali la riqualificazione ed il ripristino dei naturali alvei dei fossi interessati, nonché la pulizia degli stessi finalizzata ad un corretto deflusso delle acque e di porre in essere una tempestiva programmazione regionale, volta al contrasto del rischio idrogeologico. (ANSA).