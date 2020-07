Bianconi al vertice Umbria digitale

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - E' Fortunato Bianconi il nuovo amministratore unico di "Umbria digitale". E' quanto emerso durante l'assemblea dei soci che si è tenuta oggi pomeriggio ed alla quale, in rappresentanza della Regione Umbria, era presente l'assessore Michele Fioroni.

"La scelta - ha sottolineato Fioroni - è ricaduta su un profilo di grande spessore, estremamente competente in materia, in grado di dare una forte spinta in termini sia di riorganizzazione che di innovazione".

Bianconi, classe '81 - si legge in un comunicato della Regione -, è laureato in Ingegneria informatica e telecomunicazione presso l'Università degli studi di Perugia. E' tra l'altro componente del nucleo Epidemiologico della Regione Umbria per il covid19. (ANSA).