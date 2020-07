Tifosi della Lazio manifestano davanti a carcere, denunciati

(ANSA) - TERNI, 14 LUG - Denunce e sequestri, da parte della Digos di Terni, nei confronti di un gruppo di ultras della Lazio accusati di aver organizzato, nel pomeriggio di ieri nei pressi del carcere del posto, una manifestazione non preavvisata per esprimere solidarietà ad un detenuto.

Secondo quanto riferisce la questura, i manifestanti, una dozzina giunti da Roma, dalle immediate adiacenze della casa circondariale hanno provato a comunicare con un megafono messaggi al detenuto. Sono stati però interrotti dai poliziotti, che li hanno identificati. Nel corso del controllo, sono stati sequestrati alcuni striscioni ed un paio di fumogeni non ancora utilizzati, oltre a diverse aste di bandiera ed un megafono. Le persone identificate sono state quindi denunciate per manifestazione non preavvisata. Nei confronti di un tifoso è scattata l'ulteriore denuncia per accensione di fumogeno durante un assembramento.

Per tutti, foglio di via obbligatorio dal comune di Terni.

(ANSA).