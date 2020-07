Petrazzini coordinatore Dda Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Giuseppe Petrazzini, procuratore aggiunto della Repubblica di Perugia, è ora anche coordinatore della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo umbro.

Ruolo che svolgerà inoltre per i gruppi di lavoro dedicati alle fasce deboli e urbanistica e ambiente. Lo ha deciso il neo procuratore di Perugia Raffaele Cantone.

Petrazzini ha guidato la procura per oltre un anno dopo che era andato in pensione il precedente capo dell'Ufficio Luigi De Ficchy, prima come sostituto anziano e poi come aggiunto. Un lavoro considerato molto positivo da Cantone sia per la rilevanza delle indagini sia per il difficile momento legato all'emergenza Covid.

Il nuovo procuratore ha quindi deciso di affidare al magistrato il ruolo di coordinatore della Dda nell'ambito delle iniziative per rendere più efficiente il lavoro dell'Ufficio.

Della Direzione distrettuale antimafia fanno parte attualmente quattro magistrati mentre altri due posti sono attualmente vacanti. (ANSA).