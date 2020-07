Nessun nuovo contagio Covid accertato

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Ancora un giorno con zero nuovi contagi da coronavirus (1.450 totali) rilevati in Umbria. Dove i dati aggiornati della Regione non rilevano variazioni rispetto al giorno precedente dei principali indicatori.

I soggetti attualmente positivi rimangono 13, i guariti 1.357, i morti 80 e i ricoverati in ospedale quattro (nessuno in terapia intensiva).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.036 tamponi, 107.301 dall'inizio della pandemia. (ANSA).