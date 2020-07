Ancora boom di visitatori a Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 LUG - Altro fine settimana da record di presenze per Castelluccio di Norcia, dove nella sola giornata di domenica sono saliti circa 17 mila veicoli con turisti e appassionati per ammirare quella che è stata da molti definita come la fioritura più bella di sempre. Ma dai cinque varchi elettronici installati nel territorio nursino - ha fatto sapere il Comune - è emerso che c'è stata una sensibile dilazione del traffico nell'arco della settimana che va dal 6 al 12 luglio, registrando una media di circa 14 mila transiti giornalieri.

"Lo scaglionamento degli arrivi nell' arco della settimana consente a chi può, di godere appieno della nostra ospitalità, del nostro ambiente, ed in particolare della fioritura che in questi giorni ha raggiunto il suo culmine", ha detto l'assessore al Turismo Giuseppina Perla . "Vi invitiamo a continuare a scegliere Norcia e il suo territorio - ha aggiunto - per le prossime vacanze estive per le quali abbiamo preparato un cartellone dell' Estate nursina ricco di eventi per bambini, ragazzi e famiglie". (ANSA).