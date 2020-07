Tesei, Università Perugia 1/a stimolo verso nuovi traguardi

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - "Un'ottima notizia che riconferma l'importanza dell'Università di Perugia per l'Umbria e che ne sottolinea sia la capacità attrattiva che la qualità espressa dall'intera struttura: Magnifico Rettore, corpo docente e tutto il personale. Un risultato che va letto anche come stimolo verso nuovi traguardi, ancor di più oggi che si è chiamati a costruire un futuro fortemente segnato dall'emergenza Covid". Lo afferma la presidente Donatella Tesei, in merito alla conferma della stessa Università come leader della propria categoria.

"L'Ateneo - continua - ha un ruolo centrale nella nostra politica di governo regionale. La continua collaborazione tra i due enti, in numerosi e strategici campi, ne è dimostrazione tangibile. Un valore aggiunto per l'intera comunità oltre che un elemento attrattivo per il nostro territorio. Il riconoscimento della sua qualità, insieme alla situazione sanitaria umbra sono elementi distintivi da massimizzare per superare le difficoltà che si potrebbero registrare a causa dell'emergenza". (ANSA).