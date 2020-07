Squarta, Università prima è motivo d'orgoglio

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - "Perugia al primo posto in classifica tra le migliori università italiane, secondo il Censis, è motivo di straordinario orgoglio per la città e per l'intera Umbria": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. "Per il quarto anno consecutivo - aggiunge - il nostro ateneo registra un aumento delle iscrizioni, superando quota 20 mila, a dimostrazione del fatto che quella di Perugia è un'università moderna che a livello nazionale ha implementato l'offerta, i servizi e la comunicazione, trovando le forze per reagire alla crisi economica mondiale del 2008 ma anche allo tsunami del dopo Amanda Knox in termini di iscrizioni". (ANSA).