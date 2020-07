Tesei, avanti collaborazione con Governo

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è convinta che i rapporti di "leale e reciproca collaborazione" proseguiranno per gestire ora anche altre necessità, dopo l'emergenza sanitaria Covid-19. Lo ha affermato durante la conferenza stampa tenuta insieme al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in visita in Umbria. Una collaborazione "chiave" anche per il futuro e pure "nell'interesse del Paese".

"Anche una regione piccola come la nostra può fare la differenza all'interno del sistema Italia" ha detto Tesei, sottolineando poi "l'attenzione e la sensibilità dimostrata dal ministro verso le regioni, con un coordinamento che è sempre stato possibile con il Governo grazie al suo intervento". "C'è stato qualche momento - ha ricordato - in cui ho alzato la voce per insistere sui dispositivi di sicurezza e sui ventilatori polmonari che non bastavano, nei momenti più difficili in cui cresceva la linea dei contagi, ma devo dire che con il ministro ci siamo sentiti anche in privato. Puntuale arrivava la rassicurazione e la soluzione delle varie problematiche nel giro di un paio di giorni". (ANSA).