Sanità:ripartita attività Scuola di alta formazione Fabesaci

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Dopo il periodo di lockdown, è ripartita l'attività della Scuola di alta formazione Fabesaci (Farmacie per il benessere e la salute dei cittadini), che nel 2019 ha visto la partecipazione alle lezioni di oltre 200 farmacisti. Nel 2020 sono già stati svolti due corsi sui farmaci veterinari, e sono aperte le iscrizioni per il corso di settembre dedicato ai farmaci pediatrici, che avrà come responsabile scientifico il prof. Giuseppe Castellucci. Questo corso, realizzato nella duplice modalità webinar e con presenza in aula, si prefigge come obiettivo quello di incentivare la collaborazione interprofessionale fornendo una serie di supporti terapeutici e comportamentali. Nata su iniziativa di Federfarma Umbria, delle relative associazioni provinciali, di Federfarma Ancona e Farma Service Centro Italia, presieduta dal prof. Luca Ferrucci docente di Economia e Gestione delle imprese dell'Università di Perugia, Fabesaci intende lanciare un modello innovativo di formazione qualificata per tutti i soggetti che ruotano attorno alle farmacie. (ANSA).