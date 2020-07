Musei: Complesso San Francesco torna fruibile tutti i giorni

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 13 LUG - Il Complesso museale di San Francesco torna ad essere fruibile tutti i giorni.

A partire da oggi il patrimonio culturale di Montefalco apre le porte dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 per accogliere i turisti che stanno tornando in città dopo l'emergenza Covid.

"L'azione di monitoraggio svolta in collaborazione del Gestore Sistema Museo iniziato con l'apertura del 13 giugno - spiega il vice sindaco Daniela Settimi - ci ha permesso di ripristinare l'apertura della chiesa per l'intera settimana considerato il riscontro dell'andamento turistico, permettendoci di dare un segnale di ritorno alla normalità e di ampliare l'offerta culturale cittadina." Il museo di San Francesco aveva chiuso il 2019 con un record di affluenze. A dicembre era stato registrato un incremento di visitatori del 14,29 % rispetto allo scorso anno, con 255 ingressi in più.

Nel solo mese di dicembre i visitatori erano stati 2.039, confermando il Complesso museale come uno dei musei più visitati dell'Umbria e in linea con il trend in crescita di tutta la regione. (ANSA).