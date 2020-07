Assisi diventa un grande ristorante all'aperto

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Il centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli come un grande ristorante all'aperto. Fino al 31 luglio, per ora in via sperimentale, è stata adottata dall'amministrazione comunale una politica attrattiva per dare la possibilità ai turisti e ai cittadini di godere la bellezza dei luoghi pranzando o cenando sulle piazze e lungo le strade.

Oltre a Corso Mazzini, chiuso nei giorni festivi e prefestivi, dalle 11 alle 23, per consentire ai gestori di ristoranti, bar e locali del centro storico di allestire spazi all'aperto dove accogliere i visitatori, anche altre zone della città si prestano per le stesse finalità, come Piaggia San Pietro.

A Santa Maria degli Angeli è chiuso il traffico tutte le sere dalle 19.40 alle una, domenica e festivi dalle 8 di mattina alle una, per consentire l'apposizione dei tavoli all'esterno in via Becchetti e via de Gasperi. Da segnalare anche l'iniziativa della diocesi "Notte di luce" con l'apertura sabato sera delle chiese, delle basiliche e dei santuari. (ANSA).