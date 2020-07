Verso prima riapertura viadotto Montoro

(ANSA) - NARNI (TERNI), 10 LUG - Proseguono i lavori avviati da Anas per la riapertura del viadotto "Montoro", sulla strada statale Terni-Orte.

In particolare, si è conclusa la prima fase di spinta, mediante martinetti idraulici, finalizzata a ripristinare la verticalità della pila interessata, alta 34 metri. L'operazione - sottolinea Anas - ha ottenuto un recupero "sufficiente a consentire una prima riapertura al traffico".

Entro il 20 luglio potrà quindi essere ripristinata la circolazione veicolare con transito consentito in entrambe le direzioni sulle corsie di sorpasso. Nel corso della prima fase di riapertura - spiega ancora Anas - potranno esserci delle limitazioni al traffico dei mezzi pesanti. (ANSA).