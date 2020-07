Ripreso collegamento Castiglione-Polvese

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 09 LUG - E' ripartito oggi il traghetto che collega Castiglione del Lago-Isola Polvese con un servizio gestito da Busitalia. Quattro corse andata e ritorno il giovedì e il sabato fino al 31 agosto.

Alla partenza della prima corsa, sul molo di Castiglione del Lago, erano presenti il sindaco Matteo Burico, con alcuni membri della sua giunta, e il vicepresidente della Provincia di Perugia, Sandro Pasquali. "In questo momento di particolare difficoltà per tutto il comparto turistico - ha sottolineato Burico - il servizio che andiamo ad offrire va incontro alle nuove esigenze dei visitatori che necessariamente prediligono il turismo di prossimità. Lo scorso anno si è trattato di un'iniziativa soprattutto dal forte valore simbolico, mentre in questa estate diventa una più concreta possibilità di fruire di questo nostro splendido ambiente che va a vantaggio non solo di Castiglione del Lago, ma di tutti i comuni rivieraschi".

"Isola Polvese - ha detto Pasquali - costituisce sempre di più uno dei punti fondamentali dell'offerta turistica del Trasimeno e questo nuovo servizio di trasporto ne va ad accrescere il potenziale. La Provincia di Perugia, come fatto anche in passato, continua ad essere in prima linea, a supporto delle Amministrazioni locali". (ANSA).