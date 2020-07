Fioroni visita aziende alto Tevere

(ANSA) - PERUGIA, 09 LUG - L'assessore regionale Michele Fioroni, accompagnato dal consigliere regionale Valerio Mancini, Lega, presidente della Commissione attività produttive, ha visitato alcune realtà imprenditoriali considerate le eccellenze dell'Alto Tevere. Territorio caratterizzato - è stato sottolineato - da imprese innovative e con un alto tasso di industrializzazione. Una zona che, nonostante una violenta crisi - spiega la Regione -, registra ancora il maggior tasso di industrializzazione non solo in Umbria, ma anche rispetto alla media italiana, con una "vocazione industriale da studiare e potenziare come modello di crescita e sviluppo".

" Un'occasione di ascolto importante - ha detto Fioroni riferendosi alla visita -, anche per capire le esigenze imprenditoriali e conoscere tali realtà". (ANSA).