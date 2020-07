Vicesindaco Giano Barbarito aderisce FdI

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - "Accogliamo con entusiasmo l'adesione di Jacopo Barbarito a Fratelli d'Italia, che qualifica ulteriormente la presenza e il radicamento del nostro movimento politico nel consiglio della Provincia di Perugia e nel Comune di Giano dell'Umbria": lo dicono il portavoce regionale e provinciale del partito di Giorgia Meloni, Franco Zaffini ed Emanuele Prisco.

"Torno nella casa della destra italiana", ha commentato Barbarito. Che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la stessa Meloni.

Barbarito, giornalista, consigliere comunale di minoranza a Giano dell'Umbria (2014-2019) - è detto in un comunicato di Fratelli d'Italia -, ricopre ora i ruoli di vice sindaco di Giano dell'Umbria e consigliere provinciale, dove è sempre risultato il primo degli eletti per numero di voti in entrambe le liste civiche di centrodestra in cui è stato candidato.

