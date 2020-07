Quarto giorno senza nuovi casi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Ancora in discesa gli attualmente positivi al Covid in Umbria, passati da 13 a 12 nelle ultime 24 ore. In base a quanto riporta il sito della Regione, non sono stati registrati nuovi casi (1.447 totali) per il quarto giorno consecutivo, con cinque persone "clinicamente guarite" ma non ancora ufficialmente dichiarate fuori dalla malattia.

C'è invece un nuovo guarito, 1.355 dall'inizio della pandemia. Stabili, 80, le vittime e i ricoverati in ospedale, tre (nessuno in terapia intensiva).

Eseguiti nell'ultimo giorno 1.054 tamponi, 102.611 in tutto.

(ANSA).