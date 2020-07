Procuratore, responsabilità collettiva per ragazzi morti

(ANSA) - TERNI, 08 LUG - "Abbiamo una responsabilità collettiva per quello che è accaduto. Forse non siamo stati del tutto capaci di fare il nostro dovere": il procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori lo ha detto nella conferenza stampa per illustrare le indagini che hanno portato al fermo di quarantunenne per i due ragazzi trovati morti in casa. "Noi procura - ha sottolineato il magistrato - forse abbiamo avuto fortuna, i carabinieri hanno avuto intuito investigativo. Nel giro di pochissime ore avevano già imboccato la strada giusta" Gli inquirenti hanno intanto ipotizzato che potrebbero essere stati metadone o codeina, ma anche entrambi, assunti insieme, ad avere provocato provocato la morte nel sonno del quindicenne e del sedicenne. Saranno comunque le autopsie e gli esami tossicologici a chiarire esattamente le cause dei decessi.