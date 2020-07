Ozono per sanificare abiti provati

(ANSA) - PERUGIA, 08 LUG - Uno "ionizzatore" a vetrina per una sanificazione a base di ozono "completa e veloce" di tutti i capi che vengono provati dalle clienti è lo strumento del quale si è dotato il marchio umbro della moda Lorenza Antoniazzi per potenziare ulteriormente le misure contro la diffusione del Covid. E' stato messo a punto dall'azienda Sterne International, anche questa umbra, con la collaborazione di un gruppo di esperti.

La vetrina, progettata da un architetto e realizzata da un artigiano specializzato "in esclusiva" per Lorena Antoniazzi - è detto in un suo comunicato -, è collegata a un'apparecchiatura certificata di produzione giapponese. I capi provati vengono appesi all'interno della cabina è "in pochi secondi" sono sanificati da virus, batteri e muffe e sono pronti per essere di nuovo indossati.

La cabina sarà collocata in ciascuno dei negozi a marchio Lorena Antoniazzi in Italia e in Europa e, presto, anche nei corner del brand umbro che si trovano all'interno degli store internazionali multimarca. (ANSA).