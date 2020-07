Riprendono collegamenti con la Polvese

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 07 LUG - Giovedì dall'attracco di Castiglione del Lago riprenderanno le corse dei traghetti all'isola Polvese.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta e dal vice presidente Sandro Pasquali che è anche sindaco di Passignano sul Trasimeno. "Un segnale di speranza e di rinascita verso il futuro - affermano in una nota congiunta - dopo il lungo lockdown durante il quale abbiamo vissuto un tempo sospeso, di ansia e di attesa. Sarà come riabbracciare un parente di cui a lungo abbiamo sentito la mancanza, in particolare le popolazioni del lago Trasimeno e i tanti visitatori che alla Polvese giungono da ogni parte d'Italia e dall'estero. La Provincia di Perugia, proprietaria dei settanta ettari che fanno dell'Isola la più estesa di quelle del Trasimeno, ha voluto fermamente riaprirla al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, per dare il proprio contributo ai Comuni rivieraschi alle prese con una pesante crisi nel comparto del turismo conseguente al coronavirus. Si inizierà con due giorni di apertura, il giovedì e il sabato, con l'obiettivo di entrare nella piena riattivazione delle corse prima possibile". (ANSA).