Pd-M5s, sarà trovata soluzione su sisma

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - "Siamo sicuri che al più presto sarà trovata e data soluzione ai problemi che le popolazioni terremotate da tempo vivono": a dirlo sono i deputati umbri del Pd Walter Verini e di 5 Stelle Filippo Gallinella.

"Tutti noi parlamentari delle aree del cratere sismico avevamo presentato nel 'Decreto rilancio' - spiegato Verini e Gallinella - emendamenti importanti per contribuire a semplificare e accelerare le procedure della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. Purtroppo non ci sono state le condizioni perché venissero approvati in sede di Commissione Bilancio, in questo provvedimento, nel quale ci sono comunque importanti risposte, anche in materia fiscale, alle imprese del cratere. Detto questo, vista la volontà unanime delle forze parlamentari, visti gli impegni in questa direzione assunti dal presidente del Consiglio e quelli dello stesso Commissario Legnini, siamo sicuri che al più presto sarà trovata e data soluzione ai problemi che le popolazioni terremotate da tempo vivono. Non è solo un auspicio, ma una necessità alla quale sarà data risposta. Se non ci sono state e non ci sono le condizioni in questo provvedimento, e ce ne rammarichiamo ,lo sarà in un'altra misura e in altro provvedimento da adottare nel più breve tempo possibile". (ANSA).