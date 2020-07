In Umbria ripresa sport contatto-squadra

(ANSA) - PERUGIA, 06 LUG - Dall'8 luglio possono riprendere in Umbria gli sport da contatto e squadra. Lo prevede un'ordinanza firmata dalla presidente della Regione Donatella Tesei, nell'ambito delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il provvedimento dispone comunque il "rispetto rigoroso delle linee guida approvate in data 25 giugno dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la ripresa degli sport di contatto".

