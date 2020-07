Questore Perugia visita stradale-postale

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Il questore di Perugia ha fatto visita alla polizia stradale e a quella postale del capoluogo umbro. Ad accoglierlo le dirigenti dei servizi, Elena De Angelis e Michela Sambuchi.

"Le importanti attività dedicate al contrasto delle varie tipologie di crimini appartenenti a specifici settori - ha sottolineato il questore - toccano livelli di alta efficienza quando le competenze della Polizia di Stato vengono ottimizzate da un continuo aggiornamento al passo coi tempi".

Il Questore ha visitato gli uffici di stradale e postale incontrando tutto il personale e condividendo gli "importanti" lavori in corso. Argomenti come la monitorizzazione dei flussi nelle piccole e grandi arterie in questo periodo estivo, il rispetto delle norme comportamentali alla guida, il contrasto a tutte quelle fenomenologie criminali perpretabili nel cyber spazio sono stati solo alcuni degli argomenti che ha affrontato.

(ANSA).