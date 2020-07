Contributi Regione per agenzie di viaggio

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - La Regione ha pubblicato sul "Bur" il bando per l'accesso a contributi a fondo perduto per le agenzie di viaggio, che prevede uno stanziamento di 290 mila euro. "Con questo contributo andiamo a sostenere le agenzie, messe a dura prova dall'emergenza covid 19 come tutto il comparto del turismo. È importante dare un segnale alle imprese e un contributo affinché possano tornare a lavorare e convogliare turisti nella nostra regione attraverso proposte commerciali attrattive e, allo stesso tempo, adeguate alle prescrizioni anti-contagio. L'Umbria è bella e sicura anche grazie alla professionalità di chi lavora in questo settore" ha detto l'assessore regionale al turismo, Paola Agabiti.

"Attraverso questa iniziativa - ha aggiunte - proseguiamo nel nostro impegno a sostenere un comparto centrale per l'Umbria, nella consapevolezza che la nostra Regione ha tutte le caratteristiche, le capacità e le professionalità per poter ripartire proprio grazie al volano rappresentato dal comparto turistico". (ANSA).