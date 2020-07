Carissimi presidente Commissione Riforme

(ANSA) - PERUGIA, 03 LUG - Nella sua prima riunione, la Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari dell'Assemblea legislativa ha eletto a scrutinio segreto quale presidente Daniele Carissimi. Che ha ottenuto 11 voti, quelle dei gruppi di maggioranza Lega e FdI.

Con sette voti è stato eletto vicepresidente Andrea Fora, in rappresentanza dei gruppi di minoranza.

Della Commissione Statuto fanno parte anche Fabio Paparelli (Pd), Thomas De Luca (M5s), Eleonora Pace (FDI) e Vincenzo Bianconi (gruppo Misto).

Carissimi ha illustrato la linea con cui, "in maniera collegiale", intende portare avanti il lavoro. "Ho l'ambizione - ha detto - di realizzare una riforma significativa, che sarà ricordata. Doteremo la Regione di strumenti più snelli e più efficaci, serve un rinnovamento per rendere l'attività dell'Assemblea legislativa più proficua. Avrò cura dell'ascolto dei colleghi, degli uffici e di tutti coloro in grado di dare un contributo". (ANSA).