Al via restauro Pozzo di San Patrizio

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 03 LUG - Al via da lunedì i lavori per il restauro conservativo del paramento murario esterno e della copertura del pozzo di San Patrizio, ad Orvieto.

L'intervento, per una spesa complessiva di circa 68 mila euro, era inizialmente previsto per il mese di marzo ed è poi slittato a causa del lockdown per il Covid-19.

I lavori dureranno circa due mesi. Lunedì il monumento resterà chiuso per l'intera giornata per permettere il montaggio in sicurezza del ponteggio.

"Si tratta di un restauro già programmato e atteso che ci restituirà nella sua piena bellezza uno dei beni monumentali che rendono famosa Orvieto nel mondo, oltre al Duomo e al suo centro storico" afferma il sindaco e assessore alla Cultura e Turismo, Roberta Tardani. (ANSA).