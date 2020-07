Tutto esaurito centri sportivi Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 02 LUG - Tutto esaurito nelle iscrizioni, con 600 bambini già prenotati per le prime sette settimane ai centri estivi sportivi Polisport di Città di Castello. Presentati in una conferenza stampa al centro Belvedere con testimonial Giovanni Faloci, discobolo tifernate più volte campione italiano e azzurro ai Campionati del mondo, Europei e alle Universiadi.

"Riprendere a fare sport è un sogno che nella nostra città, grazie ai centri estivi, possono tornare a coltivare tantissimi giovani, rispettando le regole e le distanze", ha detto Faloci nel sottolineare l'impegno del Comune di Città di Castello, insieme a Polisport, Sogepu e Cooperativa La Rondine, per offrire anche nella fase 3 dell'emergenza da Covid-19 le opportunità di praticare sport.

Il centro Belvedere si è arricchito anche del nuovo impianto di padel, realizzato da Sogepu con un in-vestimento di 34 mila euro, che è stato inaugurato alla presenza delle massime autorità sportive locali e regionali. "Città di Castello si conferma anche nel difficile contesto dell'emergenza da Covid-19 come un punto di riferimento in Umbria per la pratica sportiva", ha sottolineato il presidente del Coni Domenico Ignozza. (ANSA).