Tomassini presidente Umbria digital

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Sarà l'imprenditore Alessandro Tomassini a guidare Umbria digital innovation Hub nel prossimo triennio. Consigliere delegato all'innovazione di Confindustria Umbria, è stato eletto in occasione dell'assemblea di Udih.

"L'esperienza del lockdown - ha evidenziato Tomassini - ci ha fatto capire come sia disponibile tanta tecnologia per migliorare le nostre aziende e renderle più fruibili dai nostri clienti, oltre che subito intercettabili dai potenziali. Questo non basta, noi imprenditori abbiamo il compito di interpretare quanto il mondo digitale ci può offrire per immaginare la nostra azienda del futuro e per realizzarla, già oggi".

"Sono stati raggiunti - ha quindi sottolineato il presidente uscente Antonio Alunni, che guida Confindustria Umbria - tanti obiettivi e realizzate numerose attività. Ancora molto c'è da fare, ma sono sicuro che il neo presidente Tomassini saprà fare un ottimo lavoro. La sfida delle nostre aziende è quella di crescere, innovare e cambiare per competere sui mercati globali". (ANSA).