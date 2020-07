Conclusi seminari "Dialoghi vicinanza"

(ANSA) - PERUGIA, 02 LUG - Si è concluso il ciclo di seminari "Dialoghi di vicinanza", attivato durante l'emergenza Covid-19, da Anci Umbria, in collaborazione con Regione, Università di Perugia (Dipartimento Fissuf) e Gruppo territoriale nidi e infanzia, finalizzato ad aprire una riflessione su questo momento storico e su come intervenire anche in situazione di emergenza.

Dialoghi di vicinanza non solo ha focalizzato l'attenzione sui bambini, la loro formazione e sicurezza emotiva, ma ha avuto il pregio - sottolinea l'Associazione dei Comuni - di "mettere in relazione molti degli operatori del settore, in un dialogo costruttivo volto a creare un momento di riflessione e di spunto per un nuovo dialogo fra scuola-insegnanti e famiglie".

Sono stati organizzati cinque incontri nei quali docenti, ricercatori universitari e coordinatrici pedagogiche si sono confrontati sulla didattica al tempo del Covid-19. Ogni incontro ha generato una media di 500 collegamenti sui canali messi a disposizione da Anci Umbria. (ANSA).